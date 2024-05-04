Кличко: сильної, демократичної та безпечної Європи без України як рівноправного партнера бути не може

Мер Києва Віталій Кличко на Саміті мерів європейських міст, який проходить 3-4 травня у Парижі та приурочений до Дня Європи, заявив, що участь Києва у високій зустрічі свідчить про важливість України як рівноправного європейського партнера, повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації. КМДА) у п'ятницю.

"Про майбутнє Європи та виклики для її демократичних досягнень напередодні виборів до Європарламенту говоритимемо в Парижі з мерами європейських міст... Сьогодні до Парижа вже прибули мери, зокрема Копенгагена, Рейк'явіка, Афін, Стамбула, Тирани, Сараєво. Завтра розпочнеться саміт мерів, присвячений Дню Європи. Участь у ньому столиці України свідчить про те, що сильної, демократичної та безпечної Європи без України як рівноправного партнера бути не може", - підкреслив Віталій Кличко.

Він також повідомив, що сьогодні відбувається спільна зустріч мерів на політичному заході Паризької соціалістичної федерації за участю мера Парижа Анн Ідальго та голови Французької соціалістичної партії Рафаеля Глюксмана. Також відбудеться зустріч із Єврокомісаром з питань зайнятості та соціальних прав Ніколасом Шмітом.