USAID анонсувала пакет допомоги аграрному сектору України на $60 млн

Агентство Сполучених Штатів із міжнародного розвитку (USAID) виділяє 60 мільйонів доларів на підтримку українського сільського господарства, заявила заступник адміністратора USAID Ізобель Коулман, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Коулмена, пакет допомоги спрямований на впровадження нової програми Harvest ("Урожай") для пом'якшення впливу агресії Росії на сільськогосподарське виробництво в Україні.

"Програма має на меті допомогти українським аграріям підвищити ефективність виробництва, зробити його більш стійким та конкурентоспроможним під час війни, і водночас закласти основу для тривалого сталого розвитку українського агросектору. У рамках Harvest, USAID сприятиме створенню в Україні такого регуляторного та бізнес-середовища , яка розкриє потенціал для інновацій та допоможе залучити ресурси приватного бізнесу, щоб допомогти українським агровиробникам і надалі годувати свою країну та багато інших країн світу”, – повідомили в USAID.

Коулмен зазначила, що український аграрний сектор залишається одним із головних рушіїв української економіки – зокрема, у 2023 році він забезпечив понад 60% надходжень від експорту. USAID додає, що програма Harvest увійде до Ініціативи стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна). З липня 2022 року Агентство вклало до неї понад $350 млн, залучаючи ще понад $370 млн від інших донорів.