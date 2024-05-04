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03:03 04.05.2024

G-7 розглядає план надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів доларів за ініціативою США

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G-7 розглядає план надання Україні допомоги в розмірі 50 мільярдів доларів за ініціативою США

США ведуть переговори з близькими партнерами про те, щоб очолити групу союзників, які нададуть Україні допомогу в розмірі 50 мільярдів доларів, причому ці величезні витрати будуть погашені за рахунок прибутку від суверенних російських активів, які було заморожено - і на них нараховують відсотки - в основному в Європі, повідомляє Bloomberg.

За словами людей, знайомих із пропозицією, цей план обговорюють у Групі семи, причому США наполягають на тому, щоб угоду було досягнуто під час зустрічі лідерів G-7 в Італії в червні. За словами людей, знайомих із пропозицією, обговорення цієї теми було важким, і на досягнення угоди можуть піти місяці.

Коли міністра фінансів США Джанет Єллен запитали про подібну пропозицію, в якій США або частина країн G-7 виділяють гроші на допомогу, а ЄС повертає їх за рахунок заморожених активів, вона відповіла, що "це те, що ми обговорюємо".

"В ідеалі ми б хотіли, щоб у цьому брала участь уся "Велика сімка", а не тільки Сполучені Штати", - сказала вона в інтерв'ю агентству Bloomberg у Седоні, штат Аризона, у п'ятницю.

Більшість європейських країн виступають проти прямої конфіскації активів і скептично ставляться до пропозицій, які, на їхню думку, можуть підірвати стабільність євро або наразити їх на небезпеку дій у відповідь з боку Росії. За словами співрозмовників, суть пропозиції США зводиться до того, щоб знайти спосіб надати Україні максимально можливу підтримку швидко, а не в менших обсягах, за рахунок кращої мобілізації прибутку, отриманого від заморожених активів.

У відповідь на російське вторгнення в Україну в лютому 2022 року країни "Великої сімки" іммобілізували близько 280 мільярдів доларів активів російських центральних банків, більша частина яких зберігається в Європі через бельгійську розрахункову палату Euroclear. Згідно з фінансовими результатами Euroclear за перший квартал, близько 159 мільярдів євро заморожених російських активів принесли чистий прибуток у розмірі 557 мільйонів євро (601 мільйон доларів) з 15 лютого. З минулого року ці активи принесли близько 3,9 млрд євро чистого прибутку.

За словами одного зі співрозмовників, до 2028 року обсяг російських суверенних активів, що перебувають у розпорядженні компанії, може зрости до 190 млрд євро в міру їх перетворення на грошові кошти. Очікується, що ці активи приноситимуть близько 5 мільярдів євро на рік, і головний елемент пропозиції США - спрямувати ці доходи на збільшення обсягу допомоги, яку Україна отримає в найближчому майбутньому.

За словами поінформованих джерел, розмір допомоги, яку буде негайно надано Києву, залежатиме від тривалості термінів погашення і від того, як довго активи були іммобілізовані для фінансування облігацій.

Згідно з іншим варіантом, про який раніше повідомляло агентство Bloomberg, союзники випустять облігації на суму близько 50 мільярдів доларів через компанію спеціального призначення, забезпечену надвисоким прибутком.

Теги: #рф #сша #україна #активи #g7

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