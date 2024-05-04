У Харкові внаслідок падіння уламків БПЛА почалася пожежа в офісній будівлі

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В Основ'янському районі Харкова рятувальники гасять пожежі, що виникли внаслідок нічної атаки дронів на місто, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Унаслідок падіння уламків збитих "Шахедів" загоряння цивільної двоповерхової офісної будівлі в Основ'янському районі міста Харкова... Рятувальники ліквідовують загоряння цивільної інфраструктури та дерев ще за двома адресами", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що двох постраждалих (13-річну дитину і жінку) госпіталізували, ще одній постраждалій (89-річній жінці) надано допомогу на місці.