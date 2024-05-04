Унаслідок ворожої атаки БПЛА на Харків постраждали 3 людини, зокрема 13-річна дитина

Війська агресора в ніч на суботу атакували Харків безпілотниками, є постраждалі серед мирного населення, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"У Харкові є пошкодження і загоряння цивільної інфраструктури. Отримали поранення 13-річна дитина і жінка. Ще в однієї жінки гостра реакція на стрес. Медики надають усю необхідну допомогу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.