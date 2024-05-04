Події

01:42 04.05.2024

У Харкові щонайменше один постраждалий унаслідок нічного обстрілу

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У Харкові щонайменше один постраждалий унаслідок нічного обстрілу

У суботу вночі в Харкові пролунали вибухи, за попередніми даними, удар дронів-камікадзе припав на цивільну інфраструктуру Основ'янського району, в одному з місць прильотів виникла масштабна пожежа, за попередньою інформацією постраждала одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Два прильоти шахедів по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основ'янського району. На місці одного з влучень - масштабна пожежа. Наразі відомо про одну постраждалу людину", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #україна #харків #вибухи #наслідки

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