У Харкові щонайменше один постраждалий унаслідок нічного обстрілу

У суботу вночі в Харкові пролунали вибухи, за попередніми даними, удар дронів-камікадзе припав на цивільну інфраструктуру Основ'янського району, в одному з місць прильотів виникла масштабна пожежа, за попередньою інформацією постраждала одна людина, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Два прильоти шахедів по місту, обидва по цивільній інфраструктурі Основ'янського району. На місці одного з влучень - масштабна пожежа. Наразі відомо про одну постраждалу людину", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.