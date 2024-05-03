Унаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі поранено чоловіка, пошкоджено об'єкти інфраструктури - ОВА

Російські війська завдали ракетного удару по Кропивницькому району в Кіровоградській області, у результаті дістав поранення чоловік, його госпіталізували, також пошкоджено об'єкти інфраструктури та приватні будинки, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

"Унаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі уражені інфраструктурні об'єкти та приватні будинки. Серйозне поранення отримав чоловік 1952 року народження. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Усі відповідні служби працюють на місці події", - написав голова ОВА в телеграм-каналі в п'ятницю.