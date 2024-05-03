За останній місяць ворог 444 рази застосував боєприпаси з хімічними речовинами - Генштаб ЗСУ

Протягом останнього місяця зафіксовано 444 випадки застосування російськими окупантами боєприпасів із небезпечними хімічними речовинами, їх основним способом доставки є БПЛА, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ за інформацією Командування Сил підтримки Збройних сил України.

"Протягом останнього місяця мобільні групи угруповання сил і засобів підтримки та інші підрозділи Сил оборони зафіксували 444 випадки застосування ворогом боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період. Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів переважно зі скидом К-51", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в п'ятницю.

Загалом у період із лютого 2023 року по квітень 2024 року зафіксовано 1 891 випадок застосування ворогом боєприпасів, споряджених небезпечними хімічними речовинами.

"Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує "Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення", а також закони та звичаї ведення війни", - зазначають у Генштабі.