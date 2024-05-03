Глави МЗС України та Чехії обговорили прогрес ініціативи щодо закупівлі артснарядів і посилення військової допомоги

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і глава МЗС Чехії Ян Ліпавський обговорили прогрес чеської ініціативи з закупівлі артилерійських снарядів для українських воїнів, посилення військової допомоги, а також скоординували кроки для забезпечення успіху Саміту миру.

"Я поговорив із Яном Ліпавським, щоб оцінити прогрес чеської ініціативи та спільні зусилля щодо посилення військової допомоги Україні. Ми також скоординували спільні кроки для забезпечення успіху Саміту миру. Я вдячний Чехії за її дружню та постійну підтримку", - написав Кулеба в соцмережі Х.