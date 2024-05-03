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15:09 03.05.2024

Ворожа пропаганда намагається відвернути увагу світової спільноти від злочинів, скоєних ЗС РФ - Офіс генпрокурора

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Ворожа пропаганда намагається відвернути увагу світової спільноти від злочинів, скоєних ЗС РФ - Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора України фіксує значну активізацію інформаційно-психологічних операцій РФ, спрямованих на дискредитацію України на міжнародному рівні, наголошують у відомстві.

У повідомленні Офісу генпрокурора в телеграм-каналі в п'ятницю наголошується, що мета таких ворожих операцій - "зменшити обсяги міжнародної допомоги Україні та відволікти увагу світового співтовариства від масових та спланованих воєнних злочинів, які зс рф щодня вчиняють на території України".

Як приклад ворожої дезінформації українська прокуратура називає спробу перекласти на Україну відповідальність за теракт у "Крокус Сіті Хол".

"Інший приклад інформаційних операцій ворога - маніпулятивні та нікчемні з юридичної точки зору псевдорозслідування щодо голови Служби безпеки України Василя Малюка і представників інших інституцій та підрозділів Сил оборони України, які протидіють російській агресії", - наголошується у повідомленні.

В Офісі генпрокурора заявляють: "Ворог сподівається, що його брехня змусить світ забути про понад 127 000 воєнних злочинів агресора, задокументованих в Україні. Однак світ бачить їх усі".

За інформацією відомства, воєнні злочини РФ, зокрема системні катування проти українських військовополонених і цивільних осіб, зафіксовані інституціями ООН.

"Human Rights Watch повідомили про вбивство за останні п'ять місяців щонайменше 15 українських військових при спробах здатися у полон. Держдеп США заявив про застосування рф проти України хімічного озброєння та наклав санкції на причетних до цього фізичних та юридичних осіб", - уточнюється в повідомленні.

В Офісі генпрокурора нагадують, що понад 20 країн світу проводять власні розслідування або збирають докази воєнних злочинів, які Росія скоює в Україні, а Міжнародний кримінальний суд уже видав чотири ордери на арешт військово-політичного керівництва РФ.

"І ми продовжуємо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами заради того, щоб справжні воєнні злочинці, якими є путін та його підлеглі, постали перед судом", - зазначено в повідомленні.

Теги: #генпрокуратура #пропаганда_рф

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