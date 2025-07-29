ГУР спростовує дезінформацію про начебто таємну зустріч в Альпах делегацій України, США та Великої Британії

Інформація начебто про таємну зустріч в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії є фейком та знаменує початок чергової підривної інформаційної кампанії російських спецслужб проти України, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

"29 липня 2025 року за наказом з кремля спецслужби росії розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної кампанії, спрямованої проти стійкості України у війні. Пропагандисти найвищих рангів держави-агресора росії разом з іншими численними помийно-вигрібними медіаресурсами кремля масово поширюють дезінформацію про начебто таємну зустріч нібито в Альпах українських військових і державних діячів з представниками США та Великої Британії", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграмі у вівторок.

"Склепана на коліні євґєнія наришкіна та брендована "службой внєшнєй развєдкі" (СВР) держави-агресора росії брехня має на меті посилити суспільну напругу в Україні, посіяти недовіру всередині військово-політичного керівництва України, переключити суспільну увагу з теми війни на тему виборів, спровокувати розбрат та знизити здатність нашої держави чинити збройний опір російським окупантам", - наголошують в ГУР.

Зазначається, що окрему роль у новому витку інформаційної агресії проти України російські спецслужби відводять атакам проти воєнної розвідки України. Зокрема, транслюють фейки про начебто причетність до наркоторгівлі одного з військовослужбовців підрозділів ГУР МО України.

"ГУР МО України нагадує про інформаційну гігієну, закликає не поширювати російську дезінформацію та закликає сконцентруватись на боротьбі з брехливою та злочинною росією повсюди, де це можливо", - резюмувала пресслужба ГУР.