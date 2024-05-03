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14:47 03.05.2024

Передано до суду справу трьох депутатів-ухилянтів Київської міськради

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Передано до суду справу трьох депутатів-ухилянтів Київської міськради

Правоохоронці завершили розслідування і передали до суду матеріали справи за обвинуваченням трьох депутатів Київської міської ради в ухиленні від військової служби, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

"Працівники ДБР передали до суду обвинувальний акт щодо ухилення від військової служби трьома депутатами Київської міськради за допомоги керівника апарату Київської міської військової адміністрації та командира військової частини", - йдеться в повідомленні відомства в п'ятницю в телеграмі.

Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один - помічник депутата Київради, протягом року не з'являлися на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.

Імена депутатів не називаються.

"Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їхніх помічників до КМВА. До оборудки був залучений і командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією", - зазначається в повідомленні.

Теги: #суд #дбр #ухилянти

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