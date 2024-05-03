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13:57 03.05.2024

Зеленський у Хмельницькому обговорив безпеку АЕС і призначив голову обладміністрації

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Зеленський у Хмельницькому обговорив безпеку АЕС і призначив голову обладміністрації

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю в Хмельницькому обговорив, зокрема, безпеку Хмельницької АЕС.

"Сьогодні в Хмельницькому. День присвячений ситуації в області, безекові питання, захист регіону, все, що стосується внеску Хмельницької області в оборону всієї нашої держави. Були детальні доповіді щодо ППО та РЕБ в області на ключових об'єктах. Ми обговорили безпеку Хмельницької атомної станції, загалом потенціал енергетики в регіоні та відновлення тих об'єктів, які були пошкоджені російськими ударами", - сказав він у відеозверненні.

"Призначив сьогодні очільника обласної адміністрації Сергія Тюріна. Презентували в області нашу економічну платформу "Зроблено в Україні". Мав нагоду поспілкуватися і подякувати підприємцям регіону. Всім, хто зберігає робочі місця та забезпечує економічну основу для нашої держави", - сказав Зеленський.

За його словами, "окремо сьогодні зустрівся з нашими прикордонниками, з курсантами Академії Державної прикордонної служби України".

"І почав цей день відвідуванням військового госпіталю та вдячністю нашим лікарям, медичним сестрам, братам, кожному і кожному, хто допомагає рятувати наших воїнів після поранення та забезпечує реабілітацію", - зазначив президент.

Теги: #хмельницький #зеленський

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