На Харківщині за добу загинув мирний житель, ще десятеро постраждали в результаті ворожих обстрілів - Синєгубов

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Минулої доби ЗС РФ обстрілювали населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, загинув мирний мешканець, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"19:00 Куп'янський р-н, с. Новоосинове, на території приватного домоволодіння загинув 66-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив, що внаслідок ударів КАБами по Дергачах постраждали 8 дітей і 75-річний чоловік, а в Куп'янську-Вузловому в результаті ворожого обстрілу було поранено 66-річного мирного жителя.

Крім того, окупанти обстріляли Липці (пошкоджено 5 приватних будинків), Островерхівку (спровокували пожежу у фермерському господарстві - горіли госпбудівлі та ангар) і Кучерівку (пошкоджено автомобіль із причепом).