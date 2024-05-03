Події

07:45 03.05.2024

За добу відбулося 134 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 50 атак

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За добу відбулося 134 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку ЗС України відбили 50 атак

За минулу добу відбулося 134 бойових зіткнення, зокрема на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 50 атак, повідомляє Генштаб Збройних сил України в оперативному зведенні станом на 06.00 п'ятниці, 3 травня.

На куп'янському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак поблизу населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка Луганської області.

На лиманському напрямку ворог 15 разів атакував позиції наших захисників біля Греківки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 22 атаки неподалік населених пунктів Білогорівка на Луганщині; Верхньокам'янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське на Донеччині.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 50 атак біля населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників поблизу Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, минулої доби ворог здійснив 8 безуспішних атак на позиції наших військ.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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