Основний удар Росії розпочнеться наприкінці травня або на початку червня - ГУР

Російські війська спочатку продовжать реалізацію плану по захопленню Донецької та Луганської областей, а потім визначать, коли і де завдадуть наступного удару, заявив представник Головного управління Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю The Economist.

За його словами, видано наказ Росії "взяти що-небудь" до урочистостей дня перемоги в Москві, 9 травня, або, в іншому разі, перед візитом Володимира Путіна в Пекін тижнем пізніше. Швидкість і успіх наступу визначать, коли і де росіяни завдадуть наступного удару.

"Наша проблема дуже проста: у нас немає зброї. Вони завжди знали, що квітень і травень будуть для нас важким часом", - сказав Скібіцький.

Представник розвідки припускає, що Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей на північному сході. За його словами, час цього залежить від стійкості української оборони на Донбасі.Але він припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

За даними ГУР, Росія має загалом 514 000 сухопутних військовослужбовців, задіяних в українській операції, що перевищує оцінку в 470 000 осіб, дану минулого місяця генералом Крістофером Каволі, вищим головнокомандувачем НАТО.

Водночас північне угруповання РФ, що базується через кордон із Харковом, наразі налічує 35 000 осіб, але його планується розширити до 50 000-70 000 військовослужбовців.Росія також "створює поділ резервів" (від 15 000 до 20 000 осіб), які можуть додати до основних зусиль.

Скібіцький підкреслює, що цього "недостатньо" для операції із захоплення великого міста (цю думку поділяють західні військові чиновники), але цього може бути достатньо для дрібнішого завдання.

"Швидка операція по входу і виходу: можливо. А ось операція з узяття Харкова або навіть міста Сум - це інший порядок. Росіяни це знають. І ми це знаємо", - додав представник ГУР.