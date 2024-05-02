Макрон підтвердив, що не виключає відправлення сухопутних військ в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив свої слова про те, що він не виключає можливого відправлення західних військ в Україну.

В інтерв'ю The Economist, відповідаючи на запитання, чи дотримується він своїх слів про можливе відправлення наземних військ в Україну, Макрон сказав: "Абсолютно".

"Як я вже сказав, я нічого не виключаю, тому що ми зіткнулися з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, занадто вагалися, визначаючи межі наших дій тому, в кого їх більше немає і хто є агресором! Наша спроможність - бути надійними, продовжувати допомагати, дати Україні засоби для захисту. Але наш авторитет також залежить від здатності стримувати, не даючи повної ясності щодо того, що ми будемо або не будемо робити", - пояснив Макрон.

Інакше, за словами президента Франції, "ми послабимо себе, а це рамки, в яких ми діяли досі". Також він додав, що "багато країн заявили, що в наступні тижні вони зрозуміли наш підхід, погодилися з нашою позицією".

"Я маю чітку стратегічну мету: Росія не може перемогти в Україні. Якщо Росія переможе в Україні, в Європі не буде безпеки. Хто зможе вдавати, що Росія на цьому зупиниться? Яка безпека буде в інших сусідніх країнах - Молдові, Румунії, Польщі, Литві та інших? І який за цим авторитет у європейців, які витратили б мільярди, сказали, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали б засобів для зупинення Росії?" - наголосив Макрон.

Він нагадав про те, що Франція розмістила в Сахелі кілька тисяч військовослужбовців для боротьби з тероризмом, який міг становити для країни загрозу.

"Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвалися через лінію фронту, якби надійшов запит від України (чого сьогодні немає), нам по праву довелося б поставити собі це питання. Тому я думаю, що виключати це апріорі - значить не вчити уроки останніх двох років", - заявив президент Франції.