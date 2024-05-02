Кличко візьме участь у Саміті мерів європейських міст, приуроченому до Дня Європи

Мер Києва Віталій Кличко на запрошення мера Парижа Анн Ідальго візьме участь у Саміті мерів європейських міст, що відбудеться 3-4 травня в Парижі й буде приурочений до Дня Європи, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

"Спілкування та дискусії мерів будуть зосереджені на викликах і можливостях, з якими стикаються європейські міста. Зокрема, напередодні виборів до Європарламенту та на тлі зростаючого ультраправого популізму. Відкритий діалог необхідний для зміцнення демократичних цінностей, партнерства та взаємної підтримки міст", - йдеться в повідомленні КМДА на офіційному сайті в четвер.

Як зазначається, для Києва участь у заході - це можливість наголосити на необхідності посилення військової та гуманітарної допомоги Україні та її столиці.

Участь у Саміті візьмуть мери, зокрема, Парижа, Копенгагена, Рейк'явіка, Стамбула, Афін, Загреба, Тирани, Сараєво, представники міської влади Амстердама, Відня, Стокгольма, Мюнхена, Барселони та інших європейських міст.