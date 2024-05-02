"Нова пошта" компенсує клієнтам пошкоджені російською балістикою в Одесі 900 посилок - співвласник

Фото: https://t.me/odeskaODA

"Нова пошта" компенсує клієнтам пошкоджені внаслідок російського балістичного обстрілу Одеси 900 посилок, повідомив співвласник групи компаній Nova Володимир Поперешнюк.

"За попередніми даними, постраждало близько 900 відправлень. Завтра починаємо компенсацію клієнтам і проєкт із відновлення приміщення", - написав він у фейсбук на ніч у середу.

За його словами, російський ракетний обстріл було здійснено в депо-1 і вантажне відділення пошти №4 в Одесі.

Тим часом усі 18 співробітників, які були на зміні, не постраждали.

"Більше інформації - зранку", - зазначив Поперешнюк.