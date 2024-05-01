США розширили санкційні списки проти РФ, додали авіакомпанію "Победа", низку підприємств

Влада США в середу запровадила нові санкції, пов'язані, зокрема, з агресією Росії проти України, проти приблизно 300 фізичних і юридичних осіб РФ, повідомляє американський Мінфін.

Зокрема, під санкції потрапила авіакомпанія "Победа".

Обмеження також запроваджено проти низки заводів, зокрема автозаводу "Урал", Брянського автомобільного заводу, Ярославського моторного заводу, "Фрязинського заводу потужних транзисторів", "Володимирського заводу прецизійних сплавів" і заводу "Протон".

Серед санкціонованих компаній - "Сибантрацит", компанії з групи IBS і "Група Астра".

Крім того, до санкційних списків внесено понад 10 морських суден.

"Нові заходи націлені на російську військово-промислову базу, програми з розроблення хімічної та біологічної зброї, а також компанії та фізичних осіб у третіх країнах, які допомагають Росії купувати ключові ресурси для виробництва зброї або продукції, пов'язаної з обороною", - ідеться в пресрелізі Мінфіну США.

Крім російських компаній, санкції введені проти низки підприємств інших країн, зокрема китайських і турецьких.