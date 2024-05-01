Події

19:01 01.05.2024

На Великдень чергуватимуть понад 7 тис. рятувальників - ДСНС

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На Великдень чергуватимуть понад 7 тис. рятувальників - ДСНС

Понад 7 тисяч рятувальників і 2,2 тис. одиниць спецтехніки чергуватимуть на Великдень, повідомили представники Державної служби з надзвичайних ситуацій під час брифінгу.

"Надзвичайники також проводять інструктажі щодо запобігання пожежам та іншим надзвичайним ситуаціям і дій у разі їх виникнення з працівниками культових споруд", - повідомляє пресслужба ДСНС.

Окрім цього, рятувальники закликали українців пам'ятати про мінну небезпеку на деокупованих і прифронтових територіях, зокрема під час відвідування кладовищ у поминальні дні.

Теги: #дснс #великдень

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