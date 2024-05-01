Україна отримала зброю від деяких партнерів із дозволом завдавати ударів по Росії - глава МЗС Латвії

Міністр закордонних справ Латвії Байба Браже заявила, що Україна отримала від деяких партнерів західну зброю з дозволом завдавати ударів по російській території.

Браже в інтерв'ю "Європейській правді" зазначила, що підхід, коли Україна отримує зброю від західних партнерів із публічним застереженням уникати ударів по ній за межами країни, може змінитися, "і навіть більше - він уже змінюється".

"Уже зараз є країни, які вже надали Україні зброю, без таких обмежень", - сказала глава МЗС Латвії.

Браже пояснила, що в цих випадках про зняття обмежень країни не говорили публічно.

"Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити цього вголос до певного часу. Головне - вплив на поле бою. Тому що тут є вибір: або говорити про щось голосно, або просто робити те, що треба", - зазначила вона.

Міністр висловила переконання, що якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території. За словами Браже, таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.