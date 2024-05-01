Журналісти можуть відновити роботу у ВР для висвітлення сесій після великодніх свят - Юрчишин

Журналісти можуть відновити роботу у Верховній Раді для висвітлення пленарних засідань після великодніх свят, повідомив голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин (фракція "Голос").

"Ми робимо все, щоб журналісти повернулися відразу після Великодніх свят на одну з наступних сесій", - сказав Юрчишин в ефірі національного телемарафону в середу.

Водночас він наголосив, що в будівлі парламенту зможе працювати обмежена кількість представників засобів масової інформації, оскільки це пов'язано з питаннями безпеки під час війни.

"Наші можливості безпеки наразі становлять від 20 до 30 осіб одночасно (одночасного перебування в будівлі - ІФ-У)", - зазначив Юрчищин.

За його словами, планується ротація журналістів за днями, "тобто в один день запускають 20 представників медіа, наступного дня - решту 20".

Юрчишин уточнив, що умовою роботи журналістів у Верховній Раді є "переакредитація на момент воєнного стану". Він також зазначив, що акредитацію отримають ЗМІ, які пишуть про роботу парламенту.

Як повідомлялося, з 24 лютого 2022 року - з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну доступ представників засобів масової інформації до будівлі Верховної Ради було припинено.