Події

15:46 01.05.2024

Кількість держслужбовців в Україні скоротилася на 571 особу за перший квартал 2024 року - НАДС

1 хв читати
Кількість держслужбовців в Україні скоротилася на 571 особу за перший квартал 2024 року - НАДС

Фактична кількість працюючих державних службовців в Україні наразі становить 159 тис. 333 особи, повідомило Національне агентство з питань державної служби (НАДС).

Згідно зі звітом НАДС, збільшилася кількість вакантних посад на державній службі, зокрема наразі їх 40 тис. 769, що на 1 тис. 667 більше, ніж у попередньому кварталі.

Крім того, зазначається, що 1 тис. 180 держслужбовців залишаються за кордоном після виїзду з 24 лютого 2022 року.

Водночас 4 тис. 180 держслужбовців перебувають у лавах Збройних сил України, з них 812 - жінки.

"Ця кількість протягом трьох місяців зросла на 42 особи (з них 38 - жінки)", - додали в НАДС.

У відомстві також повідомили, що з початку повномасштабної агресії РФ 138 держслужбовців загинули, а 263 – дістали поранення.

Теги: #держслужбовці #надс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:29 24.04.2024
НАДС ініційовано навчальну програму "Комунікація та взаємодія з ветеранами/ветеранками на державній службі" для публічних службовців

НАДС ініційовано навчальну програму "Комунікація та взаємодія з ветеранами/ветеранками на державній службі" для публічних службовців

11:46 01.03.2024
У HRMIS уже зареєстровані і працюють 762 держоргани та 39,7 тис. українських держслужбовців

У HRMIS уже зареєстровані і працюють 762 держоргани та 39,7 тис. українських держслужбовців

14:31 15.02.2024
Без конкурсів було призначено 49,9 тис. держслужбовців у 2022-2023 роках - НАДС

Без конкурсів було призначено 49,9 тис. держслужбовців у 2022-2023 роках - НАДС

18:18 20.12.2023
Використання слова "чиновник" прищеплює національній публічній службі невластиві їй риси - голова НАДС

Використання слова "чиновник" прищеплює національній публічній службі невластиві їй риси - голова НАДС

11:36 20.12.2023
Голова НАДС Алюшина виступає за вдосконалення та повернення конкурсної процедури на держслужбі

Голова НАДС Алюшина виступає за вдосконалення та повернення конкурсної процедури на держслужбі

16:14 06.10.2023
Прикордонники не випустили за кордон понад 2 тисячі держслужбовців за час дії заборони на виїзд

Прикордонники не випустили за кордон понад 2 тисячі держслужбовців за час дії заборони на виїзд

17:18 01.09.2023
Систему оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад планують запровадити з 1 січня 2024 року

Систему оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад планують запровадити з 1 січня 2024 року

13:00 14.08.2023
Голова НАДС Алюшина: першими країна втрачає найбільш підготовлених і конкурентних держслужбовців

Голова НАДС Алюшина: першими країна втрачає найбільш підготовлених і конкурентних держслужбовців

12:59 14.08.2023
Голова НАДС Алюшина про кадровий резерв: Потрібно буде понад 10 тис. управлінців на всі території, де зараз точаться бойові дії

Голова НАДС Алюшина про кадровий резерв: Потрібно буде понад 10 тис. управлінців на всі території, де зараз точаться бойові дії

12:50 14.08.2023
За результатами функціонального аудиту в держорганах кількість штатних посад скоротилася на 1640 одиниць - голова НАДС

За результатами функціонального аудиту в держорганах кількість штатних посад скоротилася на 1640 одиниць - голова НАДС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Сумській області в 5-кілометровій зоні від кордону з РФ посилено особливий режим

Керівнику "Київавтодору" висунуто підозру щодо збитків на ремонтах доріг у Києві

Окупанти припинили наступ у районі Авдіївки, відновили наступ на Часів Яр - ISW

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

ОСТАННЄ

Умєров розповів ірландському колезі про ситуацію на полі бою, закликав до інвестицій в українські оборонні компанії

До Києва прибула заступниця адміністратора USAID

У Нікополі четверо постраждалих після атаки РФ - обладміністрація

Єрмак обговорив Українську формулу миру з директором Офісу з нацбезпеки при президентові Республіки Корея

У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок обстрілу Одеси 29 квітня

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) із Запоріжжя в розпалюванні релігійної ненависті

У Сумській області в 5-кілометровій зоні від кордону з РФ посилено особливий режим

У парку-пам'ятці "Межигір'я" розпочався процес передання майна в управління державі, після його завершення парк відкриють для відвідувачів

Найближчі дні в Україні будуть теплими, невеликий дощ пройде на сході країни

Керівнику "Київавтодору" висунуто підозру щодо збитків на ремонтах доріг у Києві

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА