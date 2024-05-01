Події

14:12 01.05.2024

У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок обстрілу Одеси 29 квітня

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У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок обстрілу Одеси 29 квітня
Фото: https://t.me/odesa_prokuratura

Кількість жертв російського ракетного удару по Одесі в понеділок, 29 квітня, зросла до шести осіб, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"На жаль, у лікарні від отриманих травм помер чоловік, який постраждав від ракетного обстрілу 29 квітня. Таким чином, кількість жертв воєнного злочину, який здійснив ворог проти мирних мешканців Одеси 29.04.2024, зросла до 6 осіб", - написав Кіпер у телеграм-каналі.

Раніше було відомо про п'ятьох загиблих і 23 шпиталізованих.

Теги: #одеса

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