Окупанти припинили наступ у районі Авдіївки, відновили наступ на Часів Яр - ISW

Російські окупаційні війська не здійснили жодних підтверджених наступів у районі окупованого міста Авдіївки Донецької області у вівторок, 30 квітня, вперше за кілька днів, водночас здійснювали атаки в напрямку Бахмута - Часового Яру, повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

"Одноденних звітів недостатньо, щоб установити закономірність, але вони можуть свідчити, що російські війська дещо сповільнюють темпи атак навколо Авдіївки, водночас відновлюючи наступальні дії в районі Часового Яру, як нещодавно прогнозував ISW", - ідеться у зведенні.

Аналітики припускають, що російські війська можуть ухвалити рішення наступати від району Авдіївки в напрямку Торецька на додаток до наступальних операцій у районі Часового Яру, тож окупантам, імовірно, знадобиться тактична пауза для концентрації сил.

"Часів Яр є важливим з оперативного погляду об'єктом, оскільки він надасть російським військам плацдарм для початку наступальних операцій у напрямку Дружківки й Костянтинівки, які утворюють пояс укріплень із чотирьох великих міст Донецької області. Однак російським військам, імовірно, знадобиться триваліша пауза для посилення наявних підрозділів і передислокації додаткових сил у район Очеретиного, якщо вони вирішать спробувати просунутися на північ, у район Торецька", - ідеться в повідомленні.

За даними ISW, Центральне угруповання військ держави-агресора, яке нині діє в районі Авдіївки, створило тактичний резерв із трьох невеликих піхотних полків. Раніше аналітики оцінювали, що окупанти, ймовірно, створюють резерви оперативного й стратегічного рівня для очікуваного весняно-літнього наступу.