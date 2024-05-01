Події

08:51 01.05.2024

У Середземному морі РФ тримає два кораблі, один із них ракетоносій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

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У Середземному морі РФ тримає два кораблі, один із них ракетоносій "Калібрів" - ВМС ЗСУ

Російський флот тримає на бойовому чергуванні в Середземному морі - два кораблі, один із яких носій крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ в телеграм-каналі в середу вранці.

"Станом на 07:00 28.04.2024. У Чорному та Азовському морі ворожі кораблі відсутні; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет", - ідеться в повідомленні.

Крім того, за добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 2 судна, з них 1 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 3 судна, з них 0 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

 

Теги: #кораблі_рф

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