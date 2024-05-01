За минулу добу на Харківщині одна людина загинула та десять постраждали в результаті ворожих обстрілів

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

Унаслідок авіаударів, завданих ЗС РФ по Харкову напередодні, одна людина загинула і десять постраждали, повідомив голова ОВА Синєгубов.

"Пошкоджено будівлю установи, гаражі, автомобілі, приміщення залізниці, залізничну станцію. Постраждали 10 цивільних людей. Загинув 26-річний чоловік", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Як уточнили у пресслужбі ХОВА, 6 із 10 постраждалих, було надано допомогу на місці. Чотирьох госпіталізували. Станом на ранок 1 травня, їх уже всіх виписали.

За словами Синєгубова, напередодні ворожих обстрілів зазнав також Вовчанськ (пошкоджено приміщення підприємства, автобус, два автомобілі, навантажувач і трактор) і Веселе (обстріл із РСЗВ спровокував пожежу, горіли дві будівлі дачного кооперативу).