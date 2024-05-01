Події

08:39 01.05.2024

Ворог зранку атакував три громади Сумської області

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Ворог зранку атакував три громади Сумської області

Уночі та вранці в середу російські військові обстріляли три громади Сумської області, повідомляє ОВА.

Зокрема, вночі та вранці п'ять разів обстріляли прикордонні території та населені пункти. Зафіксовано 30 вибухів. Так, обстрілу зазнали Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Середино-Будська громада: ворог гатив із артилерії (2 вибухи) та міномета (6 вибухів).

Есманьська громада: здійснено мінометні обстріли (22 вибухи).

Шалигинська громада: зафіксовано обстріл із великокаліберного кулемета.

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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