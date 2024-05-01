СБУ проводить "контррозвідувальні заходи" в Шевченківському районі Києва

Служба безпеки проводить планові контррозвідувальні заходи на території Шевченківського району Києва. Серед основних локацій - Софійська і Михайлівська площі та прилегла місцевість, повідомляє СБУ в середу вранці.

"Основною метою заходів є перевірка та посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об’єктів та місць масового перебування людей. Відпрацювання відбуваються спільно з Управлінням державної охорони, Національною поліцією, Військовою службою правопорядку ЗСУ та іншими підрозділами, залученими до оборони столиці", - ідеться в повідомленні в телеграмі.

Повідомляється, що під час безпекових заходів силовики:

можуть проводити огляд території та окремих будівель і приміщень (приміщення, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

можуть здійснювати перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.

Під час їх проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста, перевірка документів громадян та огляд автотранспорту. СБУ закликає людей із розумінням поставитися до можливих незручностей і належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців. Крім цього, при собі необхідно мати документи, що посвідчують особу, і дотримуватися режиму комендантської години.