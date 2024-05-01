Події

08:20 01.05.2024

Окупанти за добу завдали 383 удари по шести населених пунктах Запорізької області, є поранений

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Окупанти за добу завдали 383 удари по шести населених пунктах Запорізької області, є поранений

Російські війська за минулу добу завдали 383 удари по 6 населених пунктах Запорізької області, є руйнування житлових будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у телеграм-каналі в середу вранці.

"Протягом доби окупанти 383 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 6 населених пунктів", - сказано в його телеграм-каналі.

Зокрема, ворог завдав авіаційних ударів по Роботиному і Малій Токмачці; 136 БПЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку.

Крім того, 13 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине; 232 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

Надійшло 7 повідомлень про руйнування житла, мирні жителі не постраждали, додав Федоров.

 

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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