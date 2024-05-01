Події

00:58 01.05.2024

Президент Грузії закликає припинити розгін акції в Тбілісі

1 хв читати
Президент Грузії закликає припинити розгін акції в Тбілісі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до міністра внутрішніх справ країни Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін протестувальників у Тбілісі, повідомляє в середу Ехо Кавказу.

"Я звертаюся до міністра внутрішніх справ із закликом негайно припинити розгін мирної акції, застосування непропорційної сили, насильства проти молодих людей", - заявила Зурабішвілі у відеозверненні.

Президент додала, що "видно, що акція проходила мирно, жодної небезпеки вона не становила, жодної загрози порядку не було".

Вона також звернулася до народного захисника Грузії Левана Іоселіані із закликом "негайно відреагувати для припинення будь-яких необґрунтованих і неправомірних дій спецназу".

Поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, водомети і гумові кулі, надходили повідомлення про постраждалих. Протестувальники в ніч на середу почали зводити барикади на проспекті Руставелі.

Теги: #президент #грузія #протести

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:55 30.04.2024
У Тбілісі перед будівлею парламенту відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, почалися затримання

У Тбілісі перед будівлею парламенту відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, почалися затримання

20:23 26.04.2024
Президент та перша леді у Славутичі відвідали гімназію та підприємство переселенців з Маріуполя

Президент та перша леді у Славутичі відвідали гімназію та підприємство переселенців з Маріуполя

19:46 26.04.2024
Зеленський доручив Кубракову опрацювати питання прямого залізничного сполучення "Славутич - Київ"

Зеленський доручив Кубракову опрацювати питання прямого залізничного сполучення "Славутич - Київ"

11:15 25.04.2024
Рух "Маніфест 42" звернувся до президента з пропозиціями щодо запобігання тиску правоохоронців на бізнес

Рух "Маніфест 42" звернувся до президента з пропозиціями щодо запобігання тиску правоохоронців на бізнес

12:50 24.04.2024
Грузія продовжила термін перебування українців без візи до трьох років

Грузія продовжила термін перебування українців без візи до трьох років

20:17 23.04.2024
Зеленський провів кілька нарад щодо організації інавгураційного Саміту миру

Зеленський провів кілька нарад щодо організації інавгураційного Саміту миру

22:07 22.04.2024
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Польщі, Австралії, Таїланду, Гани та Уганди

Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Польщі, Австралії, Таїланду, Гани та Уганди

15:53 22.04.2024
Закон про іноагентів може нашкодити процесу вступу Грузії до ЄС - представник Борреля

Закон про іноагентів може нашкодити процесу вступу Грузії до ЄС - представник Борреля

02:43 22.04.2024
Тисячі людей протестували на Канарських островах через масовий туризм

Тисячі людей протестували на Канарських островах через масовий туризм

08:57 19.04.2024
Зеленський про атаку на Дніпро: Ми маємо завдати поразки російському терору

Зеленський про атаку на Дніпро: Ми маємо завдати поразки російському терору

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей

ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ОДЕСІ - МЕР

ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані згідно із законодавством, зможуть подати заяви на отримання консульських послуг

ОСТАННЄ

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей

ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ОДЕСІ - МЕР

ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Заступник голови ОП Мудра: "право сили завжди програє силі права"

Україна розраховує на розширення допомоги Азербайджану у питаннях розмінування

Єрмак і кардинал Дзуппі обговорили повернення депортованих дітей та військовополонених

Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані згідно із законодавством, зможуть подати заяви на отримання консульських послуг

Міноборони Франції оголосило про підготовку будівництва авіаносця - наступника "Шарля де Голля"

Зеленський подякував Латвії за рішення надати новий пакет військової допомоги Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА