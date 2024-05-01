Президент Грузії закликає припинити розгін акції в Тбілісі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі звернулася до міністра внутрішніх справ країни Вахтанга Гомелаурі із закликом припинити розгін протестувальників у Тбілісі, повідомляє в середу Ехо Кавказу.

"Я звертаюся до міністра внутрішніх справ із закликом негайно припинити розгін мирної акції, застосування непропорційної сили, насильства проти молодих людей", - заявила Зурабішвілі у відеозверненні.

Президент додала, що "видно, що акція проходила мирно, жодної небезпеки вона не становила, жодної загрози порядку не було".

Вона також звернулася до народного захисника Грузії Левана Іоселіані із закликом "негайно відреагувати для припинення будь-яких необґрунтованих і неправомірних дій спецназу".

Поліція застосувала проти протестувальників сльозогінний газ, водомети і гумові кулі, надходили повідомлення про постраждалих. Протестувальники в ніч на середу почали зводити барикади на проспекті Руставелі.