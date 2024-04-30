Заступник голови ОП Мудра: "право сили завжди програє силі права"

Покарання агресора неминуче, вже багато разів історією доведено, що "право сили завжди програє силі права". Сьогодні Комітет міністрів Ради Європи своїм рішенням став на крок ближче до створення Спеціального трибуналу за злочином агресії, повідомила заступник глави Офісу президента України Ірина Мудра у вівторок увечері.

Мудра повідомила про те, що було ухвалено рішення, яким Генеральний секретар Ради Європи уповноважується підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям у рамках Core Group щодо можливого проєкту Угоди між Радою Європи та Урядом України про заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Заступниця глави ОП додала, що йдеться також про розробку Статуту трибуналу, проєкт розширеної часткової угоди, яка регулюватиме порядок надання підтримки Трибуналу, його фінансування та інші адміністративні питання.

"Своїм рішенням Рада Європи демонструє не тільки свою підтримку, а й стає за фактом лідируючою організацією в питанні якнайшвидшого запуску і роботи Спеціального Трибуналу", - написала Мудра на своїй сторінці у Facebook.

Вона так само підкреслила, що Україна вітає рішення КМ РЄ як крок назустріч відновленню справедливості як ключового пункту 7 Формули миру президента Зеленського.

"Водночас ми знову наголошуємо на нашій позиції: не може бути жодної мови про збереження імунітету для Володимира Путіна - жоден процес із розслідування геноцидальної агресії проти України не матиме сенсу, якщо на ньому не буде головних винуватців цього особливо тяжкого злочину", - повідомила вона.

"Ми закликаємо всі держави світу приєднатися до 41 держави, які сьогодні проголосували за це історичне рішення, та об'єднатися для відновлення справедливості для всіх, хто постраждав від російських злочинів, - це в інтересах не лише України, а й світового порядку, що ґрунтується на правилах міжнародного права", - наголосила заступниця голови ОП.

Мудра висловила подяку за "титанічну адвокацію і роботу в цьому напрямі" нашій делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, постійному представництву України при Раді Європи та особисто Борису Тарасюку.