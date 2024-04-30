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21:20 30.04.2024

Єрмак і кардинал Дзуппі обговорили повернення депортованих дітей та військовополонених

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Єрмак і кардинал Дзуппі обговорили повернення депортованих дітей та військовополонених

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі, повідомляє пресслужба Офісу президента у вівторок увечері.

Глава Офісу президента зазначив, що у рамках дипломатичного діалогу з усіма державами наша країна постійно приділяє особливу увагу питанню повернення українських дітей, незаконно депортованих Росією.

"Ви також продовжуєте працювати в цьому напрямі. Дякую вам. Цей процес іде повільно, але все ж таки рухається вперед", - зазначив він.

Андрій Єрмак також закликав допомогти Україні у звільненні військовополонених, зокрема бойових медиків. Під час розмови обговорили, як можна прискорити цей процес та організувати обмін напередодні Великодня.

Керівник Офісу Президента розповів кардиналу про підготовку Глобального саміту миру, що відбудеться у Швейцарії цього року у червні.

Андрій Єрмак та Маттео Дзуппі також обговорили можливість проведення двосторонньої зустрічі для об'єднання зусиль.

 

Теги: #діти #повернення #єрмак #дзуппі

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