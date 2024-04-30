ВР пропонують зрівняти у правах жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, на звільнення з військової служби під час війни - законопроєкт

Народні депутати пропонують внести зміни до законодавства і зрівняти в правах на звільнення з військової служби під час війни жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років.

Відповідний законопроєкт № 11226 про внесення змін до закону "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо забезпечення рівних прав жінки та чоловіка на звільнення з військової служби під час дії воєнного стану, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років, зареєстровано у Верховній Раді у вівторок, повідомляє сайт парламенту.

Текст законопроєкту поки що на сайті відсутній.

Як пояснила агентству "Інтерфакс-Україна" одна з авторів законопроєкту народна депутатка Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність"), ухвалений Верховною Радою закон про мобілізацію вніс, зокрема, зміну до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", згідно з якою під час воєнного стану можуть звільнити з військової служби тільки дружину, якщо обоє з подружжя проходять військову службу і мають дитину (дітей) віком до 18 років.

"Зареєстрований законопроєкт насамперед спрямований на забезпечення рівних прав чоловіків і жінок із числа військовослужбовців. У проєкті закону про мобілізацію, який зареєструвало Міністерство оборони України, було передбачено право на звільнення з військової служби, якщо обоє батьків проходять службу, і чоловіка, і жінки. Однак під час розгляду законопроєкту норма в редакції МОУ - змінилася. І вже в новій редакції право на звільнення мають лише жінки. Цей законопроєкт спрямований на врегулювання цієї норми та повернення і до редакції першого читання, і чинної норми без дискримінаційних змін", - зазначила Фріз.

Серед авторів законопроєкту - також народні депутатки Ірина Геращенко ("Європейська солідарність"), Соломія Бобровська ("Голос").

Як повідомлялося, закон про внесення змін до деяких законів щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку набуде чинності 18 травня.