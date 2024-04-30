Суд дозволив зняти з митрополита Павла електронний браслет, але не відлучатися з місця проживання

Печерський районний суд Києва не продовжив запобіжний захід у частині носіння електронного браслета настоятелю Києво-Печерської лаври Української православної церкви (Московського патріархату) Павлу (Петру Лебедю), повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в пресслужбі Київської обласної прокуратури.

"Печерський районний суд, попри клопотання прокурора про продовження зобов'язань обвинуваченому митрополиту в повному обсязі, задовольнив клопотання частково. Рішенням суду йому не продовжено дію зобов'язання носити електронний засіб контролю", - розповіли в облпрокуратурі у вівторок.

Водночас, як наголосили в пресслужбі, обвинувачений досі зобов'язаний не відлучатися з місця свого проживання без рішення суду, крім невідкладних випадків, пов'язаних із небезпекою для життя та здоров'я. Також він має утриматися від спілкування з потерпілими та свідками в кримінальному провадженні.

"Прокуратура не отримала повного тексту рішення, а в судовому засіданні було оголошено лише резолютивну частину постанови, тому сказати, чим вмотивовано таке рішення суду, неможливо. Повний текст постанови буде оголошено 6 травня", - уточнили в облпрокуратурі.

Постанова суду оскарженню не підлягає.

Як повідомлялося, СБУ 1 квітня 2023 року вручила підозру митрополиту Павлу за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхніх релігійних переконань), ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Із квітня митрополит Павло перебував під домашнім арештом. 14 липня суд змінив запобіжний захід клірику з цілодобового домашнього арешту на тримання під вартою до 14 серпня або заставу. 7 серпня його звільнили з-під варти: за нього внесли заставу, сума якої перевищувала 33 млн грн, після чого на нього було покладено низку зобов'язань, зокрема носіння електронного браслета. Відтоді Павло перебуває під цілодобовим домашнім арештом: суд неодноразово продовжував йому термін дії зобов'язань.

14 серпня Павла шпиталізували і провели йому операцію на судинах серця. 20 жовтня СБУ завершила розслідування і скерувала до суду обвинувальний акт щодо нього.