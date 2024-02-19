Події

12:29 19.02.2024

Настоятеля Свято-Успенського собору в Херсоні підозрюють у держзраді та пособництві РФ

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Правоохоронці повідомили про підозру настоятелю Свято-Успенського собору Херсонської єпархії УПЦ (МП), який забезпечує ідеологічну підтримку країни-агресора у веденні підривної діяльності проти України, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури настоятелю Свято-Успенського собору м. Херсона Херсонської єпархії (УПЦ МП) повідомлено про підозру в державній зраді та пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 111-2 КК України)", - ідеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, фігурант підтримує тісні контакти з представниками окупаційної влади.

"Настоятель храму мав авторитет і значний неформальний вплив на думку вірян УПЦ (МП) у Херсоні та інших регіонах України. Він запрошував керівництво окупаційної адміністрації взяти участь у богослужіннях, під час яких не забував дякувати своїм владним покровителям та радо давав про них хвалебні коментарі пропагандистським телеканалам", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Зазначається, що священнослужитель за свою "службу" отримав від окупантів приміщення та майно для обслуговування своєї релігійної громади, яке всупереч порядку, встановленому законодавством України, відбирали в українців і приватних акціонерних товариств.

Крім цього, 30 вересня 2022 року фігурант узяв участь в "урочистому засіданні" в георгіївській залі Кремля з нагоди т.зв. приєднання Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України до складу РФ.

"Своєю присутністю на "заході" архімандрит УПЦ МП фактично засвідчив підтримку незаконній анексії територій України. Своїм прикладом він спонукав прихожан підтримати дії держави-агресора на тимчасово окупованих територіях", - наголошується в повідомленні.

Священнослужитель утік на тимчасово окуповану територію України за кілька днів до звільнення Херсона. З грудня 2022 року він перебуває під санкціями РНБО.

Теги: #херсон #настоятель #зрадник

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