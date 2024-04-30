Події

10:47 30.04.2024

Румунія передала ДБР одного з організаторів міжнародного наркосиндикату

2 хв читати
Румунія передала ДБР одного з організаторів міжнародного наркосиндикату

Румунські правоохоронці на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет" у вівторок передали представникам Державного бюро розслідувань (ДБР) одного з організаторів міжнародного наркосиндикату, який відповідав за діяльність в Україні та країнах ЄС, повідомляє ДБР.

"У межах розслідування кримінального провадження було встановлено, що один з керівників злочинної організації переховується в Румунії. Працівники ДБР повідомили йому про підозру ще в листопаді 2023 року за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 ККУ (організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою у складі злочинної організації) та в грудні 2023 року оголосили його в міжнародний розшук", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, після встановлення його місця перебування в лютому 2024 року ДБР звернулося з клопотанням до правоохоронних органів Румунії, які його й затримали.

"За рішенням судів Румунії на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет" вчора підозрюваного передано представникам Державного бюро розслідувань. Вживають заходів щодо доставлення вказаної особи до слідчого судді для обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це вже восьмий учасник цієї злочинної організації, якого затримали слідчі ДБР. Діяльність організації, яка діяла за участі правоохоронців, була спрямована на незаконне виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин - PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах та їх контрабанду з України до країн Європейського Союзу, а також до РФ. Повідомляється, що під час розслідування вилучено понад 300 кг заборонених речовин на більш як 200 млн грн.

 

Теги: #наркотики #румунія #дбр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:08 26.04.2024
ДБР установило двох військових, які допомагали втекти підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині

ДБР установило двох військових, які допомагали втекти підозрюваним у вбивстві поліцейського на Вінниччині

11:46 25.04.2024
ДБР з'ясовує обставини вибухів у Миколаєві, внаслідок яких загинули двоє військових і травмувалися п'ятеро рятувальників

ДБР з'ясовує обставини вибухів у Миколаєві, внаслідок яких загинули двоє військових і травмувалися п'ятеро рятувальників

14:31 24.04.2024
ДБР у Львові затримало військового, який за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого до тилової частини

ДБР у Львові затримало військового, який за хабар обіцяв влаштувати мобілізованого до тилової частини

10:42 23.04.2024
У Дніпрі судитимуть організаторів і членів злочинної групи з продажу наркотиків, до якої входили правоохоронці

У Дніпрі судитимуть організаторів і членів злочинної групи з продажу наркотиків, до якої входили правоохоронці

07:11 20.04.2024
ДБР викрило групу шахраїв, які виманюють у людей гроші під виглядом співробітників Бюро

ДБР викрило групу шахраїв, які виманюють у людей гроші під виглядом співробітників Бюро

17:27 17.04.2024
Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотиків: поговоримо чесно й без хайпу

Кримінальна відповідальність за незаконний обіг наркотиків: поговоримо чесно й без хайпу

15:32 12.04.2024
Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

16:03 10.04.2024
ДБР затримало голову і секретаря громади в Дніпропетровській області, які хотіли нажитися на переселенцях

ДБР затримало голову і секретаря громади в Дніпропетровській області, які хотіли нажитися на переселенцях

15:06 10.04.2024
ДБР розпочне розслідування можливого перешкоджання журналістській діяльності "Слідства.Інфо" після отримання матеріалів від Офісу генпрокурора

ДБР розпочне розслідування можливого перешкоджання журналістській діяльності "Слідства.Інфо" після отримання матеріалів від Офісу генпрокурора

17:16 09.04.2024
Суд відправив під варту підозрюваного в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві

Суд відправив під варту підозрюваного в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформація про другого загиблого в Харкові не підтвердилася, у місті 7 поранених

Унаслідок ворожих ударів по Харкову загинула одна людина, є поранені

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, кількість постраждалих уточнюється - Синєгубов

Герцогиня Единбурзька зустрілася із Зеленським у Києві й відвідала Ірпінь

В Одеській області оголошено жалобу у зв'язку із загибеллю 5 людей

ОСТАННЄ

У РФ змінюють імена депортованим з України дітям, що ускладнює їх репатріацію - ISW

У Києві розпочато демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу" - КМДА

Інформація про другого загиблого в Харкові не підтвердилася, у місті 7 поранених

Просування окупантів у районі Авдіївки зупинилося - ISW

Унаслідок ворожих ударів по Харкову загинула одна людина, є поранені

Удар по Одесі, за попередніми даними, здійснено "Іскандером" із касетною частиною - Плетенчук

У Слов'янську затримано шпигунку, яка передавала окупантам дані про понтонні переправи ЗСУ

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова, кількість постраждалих уточнюється - Синєгубов

Герцогиня Единбурзька зустрілася із Зеленським у Києві й відвідала Ірпінь

У ХАРКОВІ ЧУТИ ВИБУХИ, МІСТО ПІД УДАРОМ АГРЕСОРА - МЕР ТЕРЕХОВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА