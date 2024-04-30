Румунія передала ДБР одного з організаторів міжнародного наркосиндикату

Румунські правоохоронці на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет" у вівторок передали представникам Державного бюро розслідувань (ДБР) одного з організаторів міжнародного наркосиндикату, який відповідав за діяльність в Україні та країнах ЄС, повідомляє ДБР.

"У межах розслідування кримінального провадження було встановлено, що один з керівників злочинної організації переховується в Румунії. Працівники ДБР повідомили йому про підозру ще в листопаді 2023 року за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 ККУ (організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою у складі злочинної організації) та в грудні 2023 року оголосили його в міжнародний розшук", - ідеться в повідомленні ДБР у телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, після встановлення його місця перебування в лютому 2024 року ДБР звернулося з клопотанням до правоохоронних органів Румунії, які його й затримали.

"За рішенням судів Румунії на міжнародному пункті пропуску "Порубне-Сірет" вчора підозрюваного передано представникам Державного бюро розслідувань. Вживають заходів щодо доставлення вказаної особи до слідчого судді для обрання запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

Зазначено, що це вже восьмий учасник цієї злочинної організації, якого затримали слідчі ДБР. Діяльність організації, яка діяла за участі правоохоронців, була спрямована на незаконне виробництво, перевезення, зберігання з метою збуту, незаконний збут психотропних речовин - PVP, 4-ММС (4-метилметкатинон) та амфетаміну в особливо великих розмірах та їх контрабанду з України до країн Європейського Союзу, а також до РФ. Повідомляється, що під час розслідування вилучено понад 300 кг заборонених речовин на більш як 200 млн грн.