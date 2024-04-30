На Харківщині внаслідок ворожих обстрілів постраждали два мирні жителі

Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

У ніч проти 30 квітня ЗС РФ обстріляли Загризове та Куп'янськ-Вузловий, постраждав мирний житель, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 23:30 у смт Куп'янськ-Вузловий внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено будинок, поранено 67-річного чоловіка, пошкоджено приватний будинок. 30 квітня 02:00 окупанти вдарили по с. Загризове Борівської громади керованим боєприпасом. Пошкоджено фасади та вікна 7 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Постраждалих немає", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що чоловік, який постраждав внаслідок вечірнього ворожого удару по Харкову, перебуває у важкому стані.

За його словами, минулої доби Липці двічі зазнали ворожих обстрілів (пошкоджено приватні будинки, покрівлю, вікна, паркани, гараж, літню кухню). ЗС РФ обстріляли також Слобожанське (пошкоджено 6 приватних будинків) та Вовчанськ (пошкоджено приватний будинок). Інформація про постраждалих не надходила.