Президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Францію, Сербію та Угорщину наступного тижня, оскільки Пекін, схоже, прагне відігравати більш важливу роль у війні між Росією та Україною, яка підриває глобальну політичну та економічну безпеку, повідомило агентство Associated Press 29 квітня.

Візит Сі, президента Китаю і глави правлячої Комуністичної партії, є його першим візитом до Європи за п'ять років і "надасть нового імпульсу мирному розвитку в усьому світі", заявив офіційний представник МЗС Лінь Цзянь на щоденному брифінгу в понеділок.

У міністерстві закордонних справ заявили, що візити Сі Цзіньпіна почнуться 5 квітня і закінчаться 10 квітня, але не надали жодних додаткових подробиць.

Водночас, як пише Голос Америки, Сі Цзіньпін планує здійснити державний візит до Франції 6-7 травня, повідомив офіс президента Франції. Як очікується, головними питаннями порядку денного будуть війни в Україні та на Близькому Сході,