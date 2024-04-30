Події

04:27 30.04.2024

Сі Цзіньпін відвідає Францію, Сербію та Угорщину наступного тижня

1 хв читати
Сі Цзіньпін відвідає Францію, Сербію та Угорщину наступного тижня

Президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Францію, Сербію та Угорщину наступного тижня, оскільки Пекін, схоже, прагне відігравати більш важливу роль у війні між Росією та Україною, яка підриває глобальну політичну та економічну безпеку, повідомило агентство Associated Press 29 квітня.

Візит Сі, президента Китаю і глави правлячої Комуністичної партії, є його першим візитом до Європи за п'ять років і "надасть нового імпульсу мирному розвитку в усьому світі", заявив офіційний представник МЗС Лінь Цзянь на щоденному брифінгу в понеділок.

У міністерстві закордонних справ заявили, що візити Сі Цзіньпіна почнуться 5 квітня і закінчаться 10 квітня, але не надали жодних додаткових подробиць.

Водночас, як пише Голос Америки, Сі Цзіньпін планує здійснити державний візит до Франції 6-7 травня, повідомив офіс президента Франції. Як очікується, головними питаннями порядку денного будуть війни в Україні та на Близькому Сході,

 

Теги: #украина #франция #китай

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

04:31 28.04.2024
Німеччина бореться з хвилею шпигунських загроз з боку Росії та Китаю

Німеччина бореться з хвилею шпигунських загроз з боку Росії та Китаю

21:55 27.04.2024
П'ятеро людей загинули внаслідок торнадо в Гуанчжоу

П'ятеро людей загинули внаслідок торнадо в Гуанчжоу

07:18 27.04.2024
Влада КНР має намір виплачувати населенню до $1,4 тис. при заміні старих машин на електромобілі

Влада КНР має намір виплачувати населенню до $1,4 тис. при заміні старих машин на електромобілі

04:19 25.04.2024
Xiaomi отримала понад 70 тис. замовлень на електромобілі, розраховує поставити 100 тис. у 2024 р.

Xiaomi отримала понад 70 тис. замовлень на електромобілі, розраховує поставити 100 тис. у 2024 р.

11:50 23.04.2024
США в рамках тиску на РФ готують санкції проти деяких китайських банків - ЗМІ

США в рамках тиску на РФ готують санкції проти деяких китайських банків - ЗМІ

20:26 16.04.2024
Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України - Зеленський

Китай справді може допомогти відновити справедливий мир для України - Зеленський

12:00 16.04.2024
Китай схвалює ідею мирної конференції для врегулювання "української кризи" за участю Росії та України - Сі Цзіньпін

Китай схвалює ідею мирної конференції для врегулювання "української кризи" за участю Росії та України - Сі Цзіньпін

06:10 13.04.2024
США стверджують, що Китай підтримує Росію в масштабній військовій експансії

США стверджують, що Китай підтримує Росію в масштабній військовій експансії

19:27 11.04.2024
Китай скоротить імпорт кукурудзи з України для підтримки власних фермерів

Китай скоротить імпорт кукурудзи з України для підтримки власних фермерів

10:30 04.04.2024
Китайсько-американські відносини. Пошук нового світового порядку

Китайсько-американські відносини. Пошук нового світового порядку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

В Одесі кількість загиблих зросла до п'яти, поранення дістали 32 людини, із них 25 госпіталізовано

На Ставці обговорювали питання звільнення полонених - Зеленський

Важливо, щоб усі служби, від роботи яких залежить життя українців, були швидкими - Зеленський про удари по Одесі та Харкову

В Одесі кількість загиблих через ракетний удар зросла до чотирьох осіб, поранені 27, серед них - вагітна жінка і двоє дітей - ОВА

Кількість загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилася до трьох осіб, іще 20 поранені

ОСТАННЄ

Ізраїльська влада стурбована тим, що МКС може видати ордери на арешт лідерів країни

30 квітня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Експерти ООН підтвердили, що росіяни в січні обстрілювали Харків ракетами з Північної Кореї

Окупанти за минулий день обстріляли 7 прикордонних громад Сумської області, зруйновано школу

Багато країн визнають, що агресія РФ спрямована не тільки проти України, а й проти світового порядку - Блінкен

Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Ірландії інтеграцію України в НАТО та ЄС

Держборг України в I кв.-2024 у доларовому вираженні зріс на 3,9%

Єрмак провів третій раунд переговорів зі США щодо укладення двосторонньої безпекової угоди

В Одесі кількість загиблих зросла до п'яти, поранення дістали 32 людини, із них 25 госпіталізовано

НБУ виключив Fondy з реєстру платіжних систем після інформації правоохоронців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА