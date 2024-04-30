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04:01 30.04.2024

Експерти ООН підтвердили, що росіяни в січні обстрілювали Харків ракетами з Північної Кореї

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Експерти ООН підтвердили, що росіяни в січні обстрілювали Харків ракетами з Північної Кореї

Під час обстрілу Харкова 2 січня були використані північнокорейські балістичні ракети серії Hwasong-11, що порушує ембарго на постачання зброї з КНДР, повідомили в доповіді спостерігачі ООН, пише Reuters у понеділок, 29 квітня.

На початку квітня, за даними агентства, три спостерігачі за виконанням санкцій проти КНДР відвідали Україну, щоб оглянути уламки ракети, що впала, і не виявили жодних доказів того, що ця ракета була виготовлена Росією. Вони "не змогли самостійно визначити, звідки і ким було запущено ракету".

Спостерігачі ООН заявили, що балістичні ракети серії Hwasong-11 вперше були публічно випробувані Пхеньяном у 2019 році.

Нагадаємо, на засіданні Ради Безпеки ООН у лютому США звинуватили Росію в запуску по Україні балістичних ракет, поставлених КНДР, щонайменше дев'ять разів.

Зазначається, що офіційно Північна Корея перебуває під санкціями ООН через розвиток виробництва балістичних ракет і ядерних програм із 2006 року, і з роками ці заходи посилювалися.

 

Теги: #оон #кндр #україна

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