В Одесі кількість загиблих зросла до п'яти, поранення дістали 32 людини, із них 25 госпіталізовано

В Одесі внаслідок ракетного удару кількість загиблих зросла до п'яти, поранень зазнали 32 особи, з них 25 госпіталізовано, дівчинка, якій немає й п'яти років, у вкрай тяжкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер у понеділок увечері.

"Станом на 22:00 чотири людини загинули, також убито собаку. Ще одна людина померла внаслідок інсульту, який спровокувала атака. 32 людини поранені, 25 перебувають у лікарнях, серед них двоє дітей і вагітна. Дівчинка, якій немає й п'яти років, у вкрай важкому стані. Ще шестеро дорослих також у реанімації. Наші лікарі роблять усе можливе і неможливе", - написав він у Телеграм-каналі.

За словами Кіпера, росіяни вдарили балістичною ракетою, попередньо, з касетним боєприпасом по одній із найпопулярніших серед одеситів і гостей міста локації, де люди гуляли з дітьми, собаками, займалися спортом...

"Такі боєприпаси використовуються для ураження живої сили і несуть загрозу насамперед для людей, а не для техніки і будівель", - наголосив глава ОВА.

Раніше повідомлялося, про чотирьох загиблих, 27 поранених, серед них - вагітна жінка і двоє дітей.