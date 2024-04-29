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19:09 29.04.2024

Обстановка в районі Часового Яру складна, але контрольована, російських військ у місті немає - спікер ОСУВ "Хортиця"

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Обстановка в районі Часового Яру складна, але контрольована, російських військ у місті немає - спікер ОСУВ "Хортиця"

Кількість обстрілів Харкова і харківського напрямку загалом із боку російських військ збільшилася останнім часом, повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця" підполковник Назар Волошин.

"Ворог використовує близькість розташування області до кордонів держави-агресора і може діставати місто різними засобами ураження, насамперед авіацією, яка завдає ракетно-бомбових ударів. Наразі їх кількість збільшилася, раніше було 20-30 за добу, нині - до 30-40 КАБ за добу", - сказав Волошин в ефірі загальнонаціонального телемарафону в понеділок.

Коментуючи чутки, які поширює ворог, про можливий наступ на Харківську та Сумську області, Волошин сказав, що "це звичайна практика ворога", який прагне посіяти паніку серед мирного населення, але насправді на кордоні з цими областями немає достатньої кількості військ, здатних до широкого наступу. "Але можу сказати, що в будь-якому разі ЗСУ готові до будь-якого сценарію розвитку подій", - запевнив Волошин.

Говорячи про ситуацію в районі Часового Яру (Донецька обл.), спікер ОСУВ "Хортиця" заявив, що хоч ситуація загострилася, але залишається контрольованою. "Звісно, ворог намагається захопити стратегічну ініціативу, прорвати лінію фронту. Противник зосередив зусилля на кількох напрямках, створивши значну перевагу в силах і засобах. Він атакує на деяких напрямках, і навіть має тактичні успіхи".

Проте, повідомив Волошин, "наразі в місті Часовому Яру російських військ немає. На околицях були спроби ворога обійти місто біля сіл Іванівського та Богданівки. Ворог має на меті взяти місто в лещата і обійти його по колу. Але всі спроби ворога придушують наші підрозділи", - заявив він.

За даними Волошина, за минулу добу на цьому напрямку зафіксовано 170 мінометних і артилерійських обстрілів. "Ворог продовжує штурмувати місто Часів Яр", - додав він.

Теги: #фронт #часів_яр

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