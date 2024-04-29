Одним з українських військових, які загинули в Німеччині, був військовослужбовець 81 Слобожанської бригади ДШВ - командування ДШВ ЗСУ

Встановлено особу одного з військовослужбовців, загиблих у Німеччині в місті Мурнау, повідомляє пресслужба командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Ним є наш побратим – військовослужбовець 122-го аеромобільного батальйону 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗС України. З етичних міркувань ми не повідомляємо його імені. У 2023-му році він був поранений в боях за Білогорівку, після чого проходив лікування та реабілітацію у Німеччині", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Командування ДШВ висловлює співчуття родичам і друзям загиблого військовослужбовця.

Як повідомлялося, в суботу в Мурнау-ам-Штаффельзе на території місцевого торговельного центру внаслідок ножових поранень були вбиті двоє громадян України, чоловіки 1987 і 2001 років народження. За інформацією Генерального консульства України в Мюнхені, поліція Гарміш-Партенкірхен затримала за підозрою у скоєнні подвійного вбивства 57-річного громадянина РФ. Наразі триває слідство.