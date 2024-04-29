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18:32 29.04.2024

Столтенберг виступив у Верховній Раді

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Столтенберг виступив у Верховній Раді
Фото: Ірина Геращенко

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив у Верховній Раді, повідомляють народні депутати.

"Важливий виступ перед Верховною Радою генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. Генсек НАТО, зокрема, сказав про те, як Китай допомагає росії. А найбільші овації в залі отримали такі слова Столтенберга: "Ukraine rightfully belongs to NATO (Україна по праву належить НАТО - ІФ-У)!" - написав голова парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко (фракція "Слуга народу") в понеділок у фейсбуці.

За словами співголови фракції "Європейська солідарність" Ірини Геращенко, Столтенберг іще раз підтвердив, що Україна буде членом альянсу, "правда, не сказав, коли".

"Він віддав шану мужності українського народу і Збройних сил, які протистоять російській агресії. Й підкреслив, що майбутнє членство України в НАТО має убезпечити її від нових загроз", - зазначила Геращенко.

Народна депутатка наголосила, що Столтенберг зупинився на загрозах, які становить вільному світу Росія та її партнери, зокрема Китай.

"У своєму виступі він звернув увагу на важливість демократії і боротьби з корупцією", - розповіла Геращенко.

Теги: #столтенберг #верховна_рада

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