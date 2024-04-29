Стефанчук і польські парламентарії обговорили шлях України до ЄС і НАТО

Фото: Руслан Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і члени Національних зборів (парламенту) Польщі обговорили шлях України до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу.

"Провів робочу зустріч із парламентаріями Сейму та Сенату Польщі - представниками депутатської групи дружби між Україною та Польщею, які прибули в Україну з робочим візитом... Обговорили шлях України до Європейського Союзу та НАТО. Подякував представникам Сенату та Сейму Польщі за потужну парламентську адвокацію цього треку. Висловив очікування на результативне для України проведення Вашингтонського саміту", - повідомив Стефанчук у фейсбуці в понеділок.

Під час зустрічі Стефанчук акцентував увагу на питанні продовження військової підтримки України.

"Україна нагально потребує додаткових систем протиповітряної оборони для захисту міст від ракетних атак російської федерації", - наголосив спікер.

Окрім цього, Стефанчук наголосив, що санкційний тиск на Росію має тривати, насамперед для запобігання подальшому використанню РФ своєї військової машини.

"Порушили питання реалізації Формули миру президента України Володимира Зеленського. Адже цей план залишається єдиним реалістичним і комплексним планом відновлення територіальної цілісності України та гарантування безпеки й справедливості для міжнародної спільноти", - наголосив Стефанчук.