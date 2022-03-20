Стефанчук закликає парламентарів усіх країн закликати свої уряди закрити небо над Україною

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук закликає парламентарів усього світу закликати свої уряди закрити небо над Україною

"Ви також можете закликати свої уряди створити заборонену для польотів зону над Україною. Ви маєте зробити це заради мільйонів людей в Україні, заради європейської та світової безпеки", – сказав Стефанчук учасникам спеціального засідання "Ситуація в Україні", організованого геополітичною групою 12+, у межах 144-ї Асамблеї Міжпарламентського союзу, яка відбувається у Нуса-Дуа в Індонезії.

За словами Стефанчука, війна триває вже четвертий тиждень і це свідчить про те, що вжитих заходів недостатньо. Голова Верховної Ради поставив за приклад парламенти Латвії, Литви та Естонії, які закликали закрити небо над Україною.

"Ми закликаємо вас мобілізувати потенціал депутатів ваших національних парламентів, щоб зупинити Росію, покінчити зі смертю та руйнуваннями та припинити військові злочини російських окупантів проти українських громадян, жінок та дітей", – наголосив Стефанчук.

Голова українського парламенту висловив сподівання, що Міжпарламентський союз озвучить свою принципову позицію проти грубого порушення Росією міжнародного права.

Як повідомляє сайт українського парламенту, Стефанчук звернувся до учасників спецзасідання онлайн.