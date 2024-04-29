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17:44 29.04.2024

Заарештовано лікарку-психіатра з Київської області, яка вимагала хабар за встановлення інвалідності дитині - прокуратура

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Заарештовано лікарку-психіатра з Київської області, яка вимагала хабар за встановлення інвалідності дитині - прокуратура

Правоохоронці Київщини викрили лікарку-психіатра з Київської області, яка вимагала 20 тис. грн за оформлення інвалідності дитині жителя області за наявності на те законних підстав, повідомляють у Київській обласній прокуратурі.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру дитячому лікарю-психіатру однієї з лікарень Київщини. Їй інкриміновано вимагання та одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України)", - йдеться в повідомленні облпрокуратури в телеграм-каналі в понеділок.

За даними слідства, підозрювана вимагала від жителя Київщини 20 тис. грн. "У таку суму вона оцінила свої послуги з підготовки медичних документів, необхідних для оформлення інвалідності неповнолітній дитині, яка мала законні підстави для її оформлення", - уточнюється в повідомленні.

У прокуратурі інформують, що лікарку затримали під час передачі їй усієї суми неправомірної вигоди.

Суд застосував до підозрюваної запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт, який прокуратура оскаржить в апеляційному порядку.

Теги: #арешт #хабар #київська_область

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