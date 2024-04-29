Події

13:42 29.04.2024

У Кізомисі Херсонської області помер чоловік, який постраждав від ворожого обстрілу

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У Кізомисі Херсонської області помер чоловік, який постраждав від ворожого обстрілу

У Кізомисі Херсонської області дорогою до лікарні помер 60-річний чоловік, який зазнав травм унаслідок ворожого обстрілу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях. Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні. Мої співчуття рідним загиблого", - написав голова ОВА в телеграм-каналі.

Теги: #обстріли #херсонська_область

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