Події

08:13 29.04.2024

Снайпери СCО ліквідували чотирьох окупантів у Донецькій області

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Снайпери СCО ліквідували чотирьох окупантів у Донецькій області

Снайпери Сил спеціальних операцій (ССО) вночі ліквідували чотирьох окупантів у Донецькій області

"Під час роботи в нічний час на Донецькому напрямку снайпери 3-го полку ССО виявили та знищили чотирьох солдатів піхоти противника", - сказано в повідомленні.

У командуванні наголосили, що снайпери продовжують працювати по всій лінії фронту та систематично "мінусувати" ворогів.

Також у ССО зазначили, що військовослужбовці 3-го полку, які працюють з дронами, показали результати своєї роботи на запорізькому та донецькому напрямках. Зокрема, серед знищених цілей – особовий склад, техніка та озброєння противника.

Теги: #ліквідація #ссо #ворог

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