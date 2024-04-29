Снайпери СCО ліквідували чотирьох окупантів у Донецькій області

Снайпери Сил спеціальних операцій (ССО) вночі ліквідували чотирьох окупантів у Донецькій області

"Під час роботи в нічний час на Донецькому напрямку снайпери 3-го полку ССО виявили та знищили чотирьох солдатів піхоти противника", - сказано в повідомленні.

У командуванні наголосили, що снайпери продовжують працювати по всій лінії фронту та систематично "мінусувати" ворогів.

Також у ССО зазначили, що військовослужбовці 3-го полку, які працюють з дронами, показали результати своєї роботи на запорізькому та донецькому напрямках. Зокрема, серед знищених цілей – особовий склад, техніка та озброєння противника.